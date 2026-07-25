Affare Leao, la prossima settimana il Fenerbahce è atteso in Italia

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I prossimi giorni saranno molto importanti per capire il futuro di Leao: la prossima settimana è atteso a Milano un emissario del Fenerbahce

Possibili novità per quanto riguarda il futuro di Rafael Leao: scrive Luca Bianchin su gazzetta.it che la prossima settimana è atteso a Milano un emissario del Fenerbahce (che oggi ha emesso uno strano comunicato sulla questione) per capire meglio i possibili contorni dell’operazione Leao.

Il portoghese è sul mercato da tempo e non è un mistero, così come non è un mistero che ad oggi gli unici due club ad essersi fatti avanti in modo più o meno serio sono Galatasaray e Fenerbahce: al momento è il Fener il club che sembra avere maggior margine di manovra sul mercato. Ad oggi i turchi sono concentrati sul ritorno del secondo turno preliminare di Champions League contro il Gornik Zabrze (andata vinta per 1-0). Dopo mercoledì, si legge sull’edizione online della rosea, i turchi saranno in Italia per provare a capirne di più su Rafa.

Secondo Bianchin il portoghese si muove per circa 40 milioni di euro, forse anche qualcosa in meno. Intanto lui si allena in Brasile con il Corinthians, in attesa di raggiungere i compagni rossoneri in tournée a Perth il 29 luglio.