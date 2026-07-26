Calamai: "Leao delusione umana. Peggiorato di anno in anno: non lo rimpiangerò"
Non c'è ancora chiarezza intorno al futuro di Rafael Leao. L'attaccante portoghese del Milan è ai saluti con la squadra rossonera dopo sette anni ma non ci sono trattative in corso, nonostante gli interessamenti pervenuti dalla Turchia e in particolare da Fenerbahce e Galatasaray. In ogni caso, l'addio sembra la via più praticabile. Il giornalista Luca Calamai nel suo consueto editoriale domenicale su Tuttomercatoweb.com ha offerto il suo punto di vista in merito alla situazione.
LEAO DELUSIONE UMANA PRIMA CHE TECNICA
Il duro commento del giornalista Luca Calamai su Rafael Leao, vicino all'addio al Milan: "Sta per salutarci Leao. Una delusione umana prima ancora che tecnica. Pensavamo di avere portato in Italia in futuro Pallone d'Oro. Abbiamo coltivato un talento viziato che è peggiorato di anno in anno. Se ne vada al Fenerbache. Non lo rimpiangerò, ne sono certo. Non lo rimpiangerà nessuno. E se Leao non cambierà la testa presto lo valuteremo più per il suo ruolo da cantante che in quello da calciatore"
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