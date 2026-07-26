Auguri a Gonçalo Ramos: il neo attaccante rossonero si è sposato ieri

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Tanti auguri al nuovo attaccante rossonero Gonçalo Ramos che ieri è convolato a nozze in Portogallo con la fidanzata Margarida

Un'estate da sogno per Gonçalo Ramos, nuovo centravanti del Milan. Dopo averla inaugurata con la vittoria della seconda Champions League consecutiva, l'attaccante ha partecipato al Mondiale in Nord America pur avendo poco spazio. Nel corso della rassegna iridata è stato formalizzato il suo passaggio in rossonero che l'ha reso il giocatore più pagato della storia del Diavolo, a livello di prezzo di cartellino. Al Milan il portoghese spera di trovare quella centralità e continuità che nello spogliatoio stellare del PSG è mancata.

Dopo essere stato in visita a Milanello nel giorno del raduno, Gonçalo Ramos ha proseguito le vacanze. Ma per lui c'era un altro evento speciale. Nella giornata di ieri, infatti, il neo attaccate del Milan è convolato a nozze con Margarida, la fidanzata storica con cui ha già anche un figlio. Un festeggiamento ben documentato sui social e a cui hanno partecipato tanti amici del numero 9 rossonero tra cui gli ex compagni portoghesi al PSG. Tanti auguri a Gonçalo e Margarida dalla redazione di MilanNews.it.