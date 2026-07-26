Amorim dopo Celtic-Milan: "Avremmo dovuto fare una prestazione migliore in certi momenti"

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Nel secondo tempo abbiamo iniziato molto meglio. Questo un estratto delle sue dichiarazioni riportate dal Corriere dello Sport

Il Milan comincia il proprio programma di amichevoli estive con un pareggio per 2-2 contro il Celtic, al termine di una gara che mette in evidenza aspetti sia positivi sia negativi. Nel corso del primo tempo i rossoneri faticano a entrare realmente in partita, mostrando poca intensità e concedendo troppo in fase difensiva.

Alcune disattenzioni permettono così agli scozzesi di sfruttare le occasioni create e di portarsi sul doppio vantaggio. Dopo l'intervallo, però, la formazione cambia completamente atteggiamento, alzando il ritmo della manovra e mostrando maggiore personalità. La rimonta prende forma grazie alla doppietta di Francesco Camarda, protagonista assoluto della ripresa e sempre più convincente sotto porta.

Oltre al risultato finale, il test offre indicazioni importanti per lo staff tecnico: restano da perfezionare gli equilibri difensivi e alcuni automatismi di squadra, ma la capacità di reagire alle difficoltà e la crescita dei giovani rappresentano motivi di fiducia. Un'amichevole preziosa per accumulare minuti, migliorare la condizione fisica e prepararsi nel migliore dei modi ai prossimi impegni della preparazione.

Ruben Amorim dopo la partita ha parlato così: "Non era facile contro il Celtic. Ho avuto la sensazione di vedere la squadra che voleva cambiare intensità. Avremmo dovuto fare una prestazione migliore in certi momenti, quando abbiamo preso gol ad esempio, ma è normale dopo due settimane di allenamenti. Nel secondo tempo abbiamo iniziato molto meglio. Questo ha avuto un grande impatto nella partita: prendere subito il gol nel primo tempo e segnare subito nel secondo". Questo un estratto delle sue dichiarazioni riportate dal Corriere dello Sport.

