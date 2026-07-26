Celtic-Milan tra luci e ombre: Amorim dovrà rivedere i meccanismi difensivi

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Esordio con pareggio per il Milan nella prima amichevole della nuova stagione: contro il Celtic termina 2-2 dopo novanta minuti altalenanti

Esordio con pareggio per il Milan nella prima amichevole della nuova stagione: contro il Celtic termina 2-2 dopo novanta minuti che raccontano una partita divisa in due fasi completamente diverse.

La squadra rossonera vive un avvio complicato, caratterizzato da un approccio poco brillante e da diversi errori difensivi che consentono ai padroni di casa di costruire un rassicurante doppio vantaggio. La ripresa, invece, mostra un Milan decisamente più intraprendente, capace di aumentare intensità, qualità del gioco e convinzione nelle proprie giocate.

A firmare la rimonta è Francesco Camarda, autore di entrambe le reti che permettono ai rossoneri di ristabilire la parità e confermare il suo ottimo momento di forma. Il risultato finale lascia sensazioni contrastanti: da una parte emerge la necessità di migliorare la fase difensiva e l'organizzazione collettiva, dall'altra convincono la reazione della squadra e i progressi evidenziati dai giovani. Un banco di prova utile per proseguire il lavoro estivo e arrivare con maggiore continuità alle prossime uscite.

Da rivedere la difesa del Milan, andato sotto a causa di un errore colossale di Pavlovic in disimpegno. Il serbo, schierato nella difesa a tre insieme a Tomori e Gabbia, nel tentativo di scaricare il pallone per il portiere ha servito il colombiano Duran che sbloccato subito la partita. Come ricorda il Corriere dello Sport, quasi alla mezz’ora il Celtic ha trovato addirittura il raddoppio su un’altra dormita della difesa milanista. Errore di Ricci che dosa male il passaggio all’indietro, con Duran che ha servito Forrest per il raddoppio del Celtic. Amorim dovrà lavorare sui meccanismi difensivi.