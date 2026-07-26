Celtic-Milan tra alti e bassi: male la difesa, super Chukwueze

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Mario Gila esce infortunato, da valutare le sue condizioni. Male la difesa, bene Chukwueze che è stato decisivo e può ritagliarsi uno spazio importante.

Il primo appuntamento amichevole del Milan si chiude con un pareggio per 2-2 contro il Celtic, dopo una partita nella quale i rossoneri hanno alternato momenti di difficoltà ad altri decisamente più convincenti.

La squadra fatica soprattutto nel primo tempo, quando un approccio poco brillante e alcune imprecisioni nella fase difensiva consentono agli scozzesi di prendere il controllo dell'incontro e raggiungere il doppio vantaggio.

Dopo l'intervallo, invece, il Milan cambia atteggiamento e riesce a mostrare maggiore intensità, qualità tecnica e spirito di reazione. La rimonta viene completata grazie alla doppietta di Francesco Camarda, ancora una volta protagonista e capace di confermare il suo ottimo momento.

Il risultato finale non rappresenta l'unico elemento di valutazione: da una parte emergono problemi da risolvere legati alla fase difensiva, dall'altra arrivano risposte positive dal carattere del gruppo e dal contributo dei giovani. Un confronto importante per accumulare esperienza, aumentare la condizione fisica e preparare le prossime sfide estive.

Alti e bassi nella gara di ieri: Come ricorda la Gazzetta dello Sport, Mario Gila esce infortunato, da valutare le sue condizioni. Male la difesa, bene Chukwueze che è stato decisivo e può ritagliarsi uno spazio importante.