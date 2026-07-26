Salandin sul mercato delle italiane: "I club sono bloccati"

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Un mercato ostico in Serie A, come dichiarato da Stefano Salandin su TMW Radio: "Gli altri club sono bloccati". Ecco a chi si riferisce

Va avanti il lavoro del Milan durante il ritiro estivo agli ordini di Ruben Amorim. Parallelamente agli allenamenti, la società resta protagonista sul mercato e ha chiuso l'acquisto di Sankhoun Diawara, difensore centrale proveniente dal Troyes per 2 milioni di euro. Il giovane prospetto ha attirato l'attenzione per la sua prestanza fisica, la capacità nei duelli e la sicurezza difensiva, qualità evidenziate nelle 14 presenze raccolte in Ligue 2.

È stata inoltre confermata la permanenza di Luka Modric, che continuerà a essere uno dei leader della formazione rossonera. Il campione croato mette quotidianamente al servizio della squadra tutta la sua esperienza e il suo talento.

Un mercato comunque ostico in Serie A, come dichiarato da Stefano Salandin su TMW Radio: "Bene la Fiorentina sul mercato, che ha preso dei giocatori, gli altri club sono bloccati. Chi mi ha deluso di più è l'Inter, la botta di Palestra non è da poco. La Roma anche fa fatica, ma anche lei ha il FFP che la condiziona. La Juve? E' da tempo che vedono Suzuki, che ha delle offerte dalla Premier e da un'altra big europea, forse però si sono mossi in ritardo. L'alternativa è Vicario, Martinez lo lascerei defilato, non convince anche per l'età e l'investimento da fare. La priorità è quella, poi l'attaccante. Sono convinti di prendere Kolo Muani prima del tour, poi hanno un accordo di massima con Kessiè ma se non esce prima qualcuno a centrocampo non lo fanno".