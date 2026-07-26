Milan, la prima è andata: il calendario delle prossime amichevoli. A breve il Derby

Milan, la prima è andata: il calendario delle prossime amichevoli. A breve il DerbyMilanNews.it
Oggi alle 07:36News
di Manuel Del Vecchio
Il calendario delle prossime amichevoli estive del Milan

La prima amichevole estiva del Milan è passata agli archivi: i rossoneri hanno pareggiato 2-2 in rimonta contro il Celtic. Decisiva la doppietta di Francesco Camarda in apertura di secondo tempo dopo il doppio svantaggio maturato nei primi 45 minuti. Nel primo tempo due errori individuali pesanti, Pavlovic e Ricci, avevano condizionato la prestazione dei rossoneri.

Quella di ieri è stata la prima delle cinque amichevoli in programma quest'estate: la prossima sarà la sgambata contro il Perth Glory il prossimo 1° agosto, tra una settimana esatta.

AMICHEVOLI ESTIVE, IL PROGRAMMA DEI PROSSIMI TEST DEL MILAN

Il Milan le prossime due amichevoli le giocherà in Australia, entrambe a Perth: il 1° agosto contro il Perth Glory e il 5 contro l'Inter.

Perth-Milan: sabato 1 agosto, Optus Stadium - Perth

Milan-Inter: mercoledì 5 agosto, Optus Stadium - Perth (DAZN/SKY)

Chelsea-Milan: domenica 9 agosto, Gelora Bung Karno Stadium - Indonesia (DAZN/SKY)

Manchester United-Milan: sabato 15 agosto, Tarczynski Arena - Breslavia (DAZN/SKY)