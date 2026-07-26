Infortunio Gila, oggi gli esami per lo spagnolo

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Oggi Mario Gila svolgerà i test medici dopo il problema muscolare accusato ieri pomeriggio nell'amichevole contro il Celtic

Ieri si è giocata la prima amichevole estiva del Milan: al Celtic Park è terminata 2-2, con aspetti ugualmente positivi e negativi. Tra le note stonate c'è sicuramente il problema fisico di Mario Gila: entrato all'intervallo, è stato costretto ad abbandonare il campo al minuto 68, lasciando spazio al giovane Vladimirov. Circa 20 minuti di gioco prima di uscire per infortunio lo spagnolo ha avvertito un indurimento alla coscia destra e ha preferito fermarsi. Nella giornata di oggi verranno effettuati gli esami strumentali per avere un quadro chiaro della situazione.

Al termine della partita Ruben Amorim ha commentato così la situazione: "Gila ha sentito qualcosa ma non penso sia niente di serio. Spero e penso che si riprenderà presto"