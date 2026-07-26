Camarda, rinnovo e riconferma: le parole di Amorim lo premiano

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Giorni importanti per Camarda: rinnovo, gol e conferma ufficiale dell'allenatore. Il classe 2008 rimarrà al Milan, c'è l'annuncio di Amorim

Giorni importanti per Francesco Camarda, reduce dalla difficile e sfidante stagione in prestito al Lecce. Il classe 2008 venerdì ha rinnovato con il Milan fino al 30 giugno 2031, con tanto di dichiarazione ufficiale di Cardinale (clicca QUI) per la soddisfazione dell'operazione, e ieri ha segnato una bella doppietta nell'amichevole contro il Celtic: rigore piazzato all'incrocio e colpo di testa letale in area di porta.

Al termine della partita sono arrivate le belle parole di Amorim: "Camarda deve rimanere con noi, credo molto in lui e nei giovani che stanno lavorando con noi. Non voglio parlare di individui ma quello che posso dire è che Camarda rimarrà con noi questa stagione". Conferma davvero importante dell'allenatore portoghese, che ha già deciso di puntare sul giovane attaccante.