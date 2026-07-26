Pavlovic e Ricci sottotono: i due rimandati dopo Celtic-Milan

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La serie di amichevoli estive del Milan si apre con un pareggio sul campo del Celtic, al termine di una gara che evidenzia due prestazioni molto differenti

La serie di amichevoli estive del Milan si apre con un pareggio per 2-2 sul campo del Celtic, al termine di una gara che evidenzia due prestazioni molto differenti tra primo e secondo tempo.

Nei primi quarantacinque minuti i rossoneri faticano a trovare ritmo e compattezza, pagando alcune disattenzioni difensive e un atteggiamento poco incisivo che permette ai padroni di casa di conquistare un doppio vantaggio.

Dopo l'intervallo la squadra cambia completamente volto, mostrando maggiore intensità, organizzazione e qualità nella gestione del possesso. La rimonta porta la firma di Francesco Camarda, autore di una doppietta che conferma il suo ottimo stato di forma e la sua crescita. Il risultato finale offre indicazioni contrastanti: rimangono da migliorare diversi aspetti della fase difensiva, ma la risposta del gruppo e i progressi mostrati dai giovani rappresentano motivi di soddisfazione.

Un'amichevole utile per continuare il lavoro di preparazione, accumulare minuti importanti e arrivare ai prossimi appuntamenti con una squadra più solida e continua. Male Straninja Pavlovic. Il Corriere dello Sport gli assegna 4.5: "Molto bello l’assist per... Duran, che apre la partita. Non contento, distribuisce palloni con la precisione di un taglialegna affetto da labirintite ed è complice di Ricci nel disastro sul 2-0. Passo indietrissimo". Male anche Samuele Ricci, troppo distratto.