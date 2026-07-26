Pavlovic e Ricci sottotono: i due rimandati dopo Celtic-Milan
La serie di amichevoli estive del Milan si apre con un pareggio per 2-2 sul campo del Celtic, al termine di una gara che evidenzia due prestazioni molto differenti tra primo e secondo tempo.
Nei primi quarantacinque minuti i rossoneri faticano a trovare ritmo e compattezza, pagando alcune disattenzioni difensive e un atteggiamento poco incisivo che permette ai padroni di casa di conquistare un doppio vantaggio.
Dopo l'intervallo la squadra cambia completamente volto, mostrando maggiore intensità, organizzazione e qualità nella gestione del possesso. La rimonta porta la firma di Francesco Camarda, autore di una doppietta che conferma il suo ottimo stato di forma e la sua crescita. Il risultato finale offre indicazioni contrastanti: rimangono da migliorare diversi aspetti della fase difensiva, ma la risposta del gruppo e i progressi mostrati dai giovani rappresentano motivi di soddisfazione.
Un'amichevole utile per continuare il lavoro di preparazione, accumulare minuti importanti e arrivare ai prossimi appuntamenti con una squadra più solida e continua. Male Straninja Pavlovic. Il Corriere dello Sport gli assegna 4.5: "Molto bello l’assist per... Duran, che apre la partita. Non contento, distribuisce palloni con la precisione di un taglialegna affetto da labirintite ed è complice di Ricci nel disastro sul 2-0. Passo indietrissimo". Male anche Samuele Ricci, troppo distratto.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan