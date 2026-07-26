Celtic-Milan nel segno di Camarda: "Ci sono delle opportunità che non si possono perdere"

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L’attaccante classe 2008, dopo la partita ha detto: "Mi aspetto di migliorare tanto, soprattutto nello spogliatoio". Ecco le sue parole

La prima amichevole estiva del Milan si conclude con un pareggio per 2-2 contro il Celtic, al termine di una gara che racconta due storie diverse tra primo e secondo tempo. Nella frazione iniziale i rossoneri soffrono il ritmo degli avversari, commettono diverse disattenzioni in difesa e faticano a costruire occasioni, permettendo così ai padroni di casa di portarsi sul doppio vantaggio.

Nella ripresa, invece, la formazione cambia volto, aumenta intensità e qualità del gioco e riesce a reagire con personalità fino a completare la rimonta. Il protagonista assoluto è Francesco Camarda, autore della doppietta che riporta il risultato in equilibrio e conferma il suo ottimo momento. Al di là del punteggio finale, la partita lascia indicazioni contrastanti: rimangono da perfezionare alcuni meccanismi difensivi, ma la risposta del gruppo e la crescita dei giovani rappresentano segnali decisamente positivi. Un'amichevole importante per continuare il lavoro estivo, accumulare minuti e preparare al meglio i prossimi impegni della fase di preparazione.

E proprio Francesco Camarda resterà al Milan e sarà tra i vice di Gonçalo Ramos in questa stagione. L’attaccante classe 2008, dopo la partita ha detto: "Mi aspetto di migliorare tanto, soprattutto nello spogliatoio dove già conoscevo la maggior parte dei ragazzi. Lavoro per migliorare e per la squadra, ma soprattutto lavoro al massimo per i colori che amo. Ci sono delle opportunità che non si possono perdere", questo un estratto delle sue parole riportato dal Corriere dello Sport.