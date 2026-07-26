Oggi il Milan parte per l'Australia: ecco quando arriveranno i nazionali

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Oggi il Milan partirà per l'Australia. Come ricorda la Gazzetta dello Sport, al gruppo si uniranno anche Nkunku e Terracciano

Il Milan debutta nelle amichevoli di preparazione con un pareggio per 2-2 contro il Celtic, in una gara che racconta una squadra capace di reagire dopo un avvio complicato.

Il primo tempo dei rossoneri è caratterizzato da qualche difficoltà sotto il profilo dell'intensità e dell'attenzione, con errori difensivi che vengono sfruttati dagli avversari per costruire un vantaggio di due reti. La prestazione cambia completamente nella ripresa, quando il Milan mostra maggiore aggressività, aumenta il ritmo e riesce a sviluppare un gioco più efficace.

Il grande protagonista è Francesco Camarda, che con una doppietta permette alla squadra di recuperare il risultato e conferma il suo momento positivo. L'amichevole offre quindi valutazioni differenti: alcune situazioni difensive devono ancora essere sistemate, mentre la capacità di reagire e la crescita dei giovani rappresentano elementi molto interessanti. Un primo passo nel percorso estivo, utile per migliorare la condizione atletica, consolidare le idee di gioco e prepararsi agli appuntamenti successivi.

Intanto oggi il Milan partirà per l'Australia. Come ricorda la Gazzetta dello Sport, al gruppo si uniranno anche Nkunku e Terracciano. Goncalo Ramos e Rafa Leao arriveranno mercoledì, il 2 agosto toccherà a Saelemaekers, De Winter, Modric e Jashari. Maignan e Rabiot torneranno in Italia il 12 agosto, Pulisic e Gimenez recupereranno a Milanello dai rispettivi infortuni.