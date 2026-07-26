Chukwueze stupisce al Celtic Park: il calciatore uno dei migliori in campo

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Era una in fase di valutazione e la prima uscita è stata positiva. Da quarto di centrocampo ha fatto impazzire Tierny (ammonito) e non solo

La prima uscita stagionale del Milan termina con un pareggio per 2-2 contro il Celtic, in una sfida che mette in evidenza aspetti molto diversi tra le due frazioni di gioco.

Nei primi quarantacinque minuti i rossoneri faticano a trovare ritmo e precisione, concedendo troppo in fase difensiva e permettendo ai padroni di casa di approfittare delle disattenzioni per portarsi sul doppio vantaggio. Nella ripresa arriva invece una risposta convincente, con una squadra più aggressiva, organizzata e capace di creare numerose occasioni.

Decisivo Francesco Camarda, protagonista con una doppietta che permette al Milan di completare la rimonta e conferma il suo eccellente periodo di forma. Pur restando alcuni aspetti da migliorare, soprattutto sul piano difensivo, emergono segnali incoraggianti dalla mentalità mostrata dal gruppo e dalla crescita dei giovani. Un'amichevole che rappresenta un passaggio importante nel percorso di preparazione, utile per mettere minuti nelle gambe e migliorare l'intesa in vista dei prossimi appuntamenti.

Chi ha stupito è Samuel Chukwueze: come spiega stamattina Tuttosport, era una in fase di valutazione e la prima uscita è stata positiva. Da quarto di centrocampo ha fatto impazzire Tierny (ammonito) e non solo. Amorim sarà molto soddisfatto.