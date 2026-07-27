Neymar lo omaggia con una maglia autografata, Leao ringrazia: "Idolo"

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Bottino pieno per Leao, che torna dalla partita del Santos con una maglia autografata che gli è stata omaggiata dall'idolo Neymar

In attesa di capire cosa ne sarà del suo futuro, Rafael Leao sta passando questi ultimi giorni - belli intensi - di vacanza in Brasile. Oltre ad essere intervenuto in un podcast locale (Podpah, ndr), nel corso del quale ha ribadito ancora una volta le sue intenzioni in vista del futuro, il numero 10 del Milan si è allenato con il Corinthias ed ha anche assistito ad una partita del Santos dell'idolo Neymar dicendo ai microfoni di SportTV: "È stata un'opportunità unica. Le persone del team di Neymar sono riuscite a organizzarlo in modo che potessi vedere un idolo d'infanzia. Mi è piaciuto molto guardarlo giocare. Ho iniziato a guardare i suoi primi video mentre ero ancora al Santos. Sono molto felice. Gli ho detto che avrei fatto uno spettacolo, e ha segnato un bel gol. È un onore essere qui".

Nelle scorse ore Leao ha poi pubblicato una foto sui propri canali social proprio in compagnia di Neymar, il quale ha omaggiato il portoghese con una maglia del Santos autografata. Ovviamente il commento del 10 rossonero non poteva che essere "Idolo".