Gozzini: "Il Milan ha un altro attaccante che, in caso di addio di Gimenez, può evitare di far spendere soldi nel reparto"

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Alessandra Gozzini, giornalista, si è così espressa su La Gazzetta dello Sport sul futuro al Milan di Francesco Camarda.

Alessandra Gozzini, giornalista, si è così espressa su La Gazzetta dello Sport sul futuro al Milan di Francesco Camarda: "Dopo aver perso Liberali, Cardinale è stato rapido e abile a rinnovare i contratti di Camarda e Comotto, entrambi blindati fino al 2031, con opzione fino al 2032. Grandi amici, entrambi sperano di condividere successi e incontri da ricordare. Di certo con loro in rosa il Diavolo ha voluto mandare un messaggio di rinnovamento, un “largo ai giovani” che tutto il calcio italiano dovrebbe assimilare. Camarda è il più giovane esordiente della storia della Serie A (ha debuttato il 25 novembre 2023, con Pioli in panchina, a 15 anni, 8 mesi e 15 giorni) ma sono altri i record che cerca. Lui vuole segnare il primo gol “vero”, in un match da tre punti, con il Milan.

Contro Abate Oggi Camarda sbarcherà in Australia insieme alla squadra e inizierà la marcia di avvicinamento alla prima di campionato contro il Torino di Abate, che è stato il suo tecnico nella Primavera rossonera. Subito un incrocio significativo, anche se prima ci saranno il derby amichevole del 5 agosto e i test con il Chelsea e lo United. Altre sfide nelle quali mettersi in mo stra. Alle spalle di Gonçalo Ramos il Milan ha un altro attaccante che, in caso di addio di Gimenez, può evitare di far spendere soldi per un ulteriore innesto nel reparto".