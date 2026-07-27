Primo Piano ESCLUSIVA MN - Dalla Grecia, Chalaris: "Karetsas, la mancata cessione di Leao ha favorito il Dortmund"

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Con il giornalista greco Notis Chalaris parliamo di Konstantinos Karetsas. Il fantasista del Genk va al Dortmund, Milan al palo per la mancata cessione di Leao

Il Borussia Dortmund ha bruciato sul tempo il Milan per Konstantinos Karetsas, gemma classe 2007 del Genk. I tedeschi hanno chiuso oggi l'affare con un blitz in Belgio, mentre i rossoneri sono rimasti al palo perché bloccati dalla mancata cessione di Leao. La redazione di MilanNews.it ha intervistato Notis Chalaris, giornalista greco per Gazzetta.gr che ha seguito da molto vicino la trattativa. Queste le sue parole in esclusiva:

Oggi si è chiusa questa telenovela che durava da qualche settimana...

“Il Dortmund ci aveva già provato con un’offerta scritta a fine maggio: 25 milioni di euro per Karetsas, ma il Genk ha rifiutato. A luglio è ricominciata la trattativa, con il giocatore propenso a trasferirsi in Germania: gli è piaciuto il progetto del Dortmund e ha trovato l’accordo per un quinquennale. La scorsa settimana il DS del BVB Ole Book è tornato in Belgio con un’offerta da 29 milioni di euro più bonus, ma comunque non è stata sufficiente. Quindi oggi è tornato nuovamente in Belgio con l’offerta finale: 38 milioni totali tra parte fissa e bonus”.

Quindi il Milan è stato davvero bloccato dalla situazione Leao?

“La trattativa per la cessione di Leao in stallo ha favorito il Dortmund. Se il Milan avesse ceduto il portoghese allora avrebbe avuto i soldi per prendere Karetsas”.

Ci sono stati vari report su una telefonata di Amorim al giocatore nei giorni scorsi...

“Amorim va pazzo per Karetsas. Lo voleva allo Sporting quando il greco era nel settore giovanile del Genk, e lo voleva anche quando è andato al Manchester United. Ovviamente anche al suo arrivo al Milan ha fatto sapere alla dirigenza del suo gradimento per il giocatore. Se Leao fosse stato ceduto prima di oggi Karetsas probabilmente sarebbe andato al Milan. Ma il Dortmund è stato sempre in pole position, seguono il giocatore da un paio d’anni”.

di Antonello Gioia.