Primo Piano ESCLUSIVA MN - Ag. Kostic: "Milan motivo di orgoglio per Andrej e la sua famiglia. Può essere già impattante in Serie A"

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L'agente di Andrej Kostic, Darko Ristic, ha parlato in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it del suo assistito, una delle novità del nuovo corso rossonero

Andrej Kostic è una delle novità del nuovo corso rossonero. Arrivato al Milan dal Partizan Belgrado, il giovane attaccante montenegrino si è messo in mostra nel primo giorno di raduno attirando l'attenzione di tifosi ed addetti ai lavori per struttura fisica, movimenti e freddezza sotto porta. Del giovane classe 2007 ne ha parlato in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it il suo agente, Darko Ristic.

Dopo essersi messo in mostra con la maglia del Partizan, Andrej Kostic ha attirato l’interesse di diversi club durante lo scorso mercato invernale. Cosa vi ha convinto a scegliere il Milan?

"C’è stato un interesse concreto da parte di diversi club, sia prima sia durante la sessione invernale di calciomercato. Ma siamo sinceri: il Milan è uno dei club più grandi del calcio mondiale. Quando una società come il Milan ti chiama, semplicemente non puoi dire di no. Siamo stati tutti davvero felici che questa opportunità sia arrivata proprio dai rossoneri. Per Andrej, per la sua famiglia e per me è stato un momento di grande orgoglio".

Negli ultimi giorni si sta allenando con la prima squadra. Ha avuto modo di parlarci? Può raccontarci cosa pensa di Rúben Amorim e come si sta trovando in questi primi giorni in rossonero?

"Sì, si sta allenando con la prima squadra da alcuni giorni e, naturalmente, parliamo quasi quotidianamente. Si sta godendo molto questa esperienza ed è rimasto estremamente colpito da tutto ciò che ha visto finora. Su Rúben Amorim ha soltanto parole positive. Dal modo in cui comunica con i giocatori alle idee che vuole mettere in pratica, Andrej dice che è molto chiaro ciò che l’allenatore vuole costruire e quale direzione intenda dare alla squadra".

In Italia si è parlato della possibilità di un prestito in Serie B, per favorire la sua crescita in vista della prossima stagione. Si tratta di un’ipotesi concreta?

"Il Milan sa meglio di chiunque altro quale sia la soluzione più adatta alla sua crescita e al suo percorso. Da parte mia, posso soltanto dire che in questo momento Andrej è completamente concentrato sul Milan. Ora pensa esclusivamente a dare il massimo nell’allenamento di oggi e in quello di domani. Sta affrontando il proprio percorso un passo alla volta".

Il Milan ha già definito un piano preciso per il suo futuro?

"Assolutamente sì. Il Milan ha acquistato Andrej perché lo considera un investimento per il futuro, ma anche un calciatore già capace di misurarsi immediatamente su un palcoscenico importante. È un attaccante di grande talento che, nonostante la giovane età, ha già maturato un’esperienza significativa sia nel calcio dei grandi sia a livello internazionale. Sono convinto che il Milan abbia un piano preciso per la sua crescita e noi siamo totalmente allineati con il club. La priorità è aiutarlo a esprimere pienamente il proprio potenziale, passo dopo passo".

Come descriverebbe Kostic ai tifosi del Milan con tre aggettivi, così da permettere loro di conoscerlo meglio?

"Ambizioso. Coraggioso. Determinato. Potendo aggiungere una quarta parola: vincente".

Ritiene che sia già pronto per giocare in Serie A?

"Credo che avrà le proprie opportunità al momento giusto, nel modo corretto e nel rispetto dei programmi del Milan. Ho sempre creduto che ogni calciatore possa migliorare, indipendentemente dal suo talento. Può avere un impatto in Serie A già in questa stagione? Assolutamente sì, ne sono convinto. Possiede quel fattore X speciale che non può essere realmente insegnato. Allo stesso tempo, non abbiamo alcuna fretta. La cosa più importante è che il suo percorso di crescita venga gestito correttamente. Facendo questo, tutto il resto arriverà in maniera naturale".

Quando il Milan ha manifestato il proprio interesse per lui, come avete reagito? I rossoneri sono sempre stati la vostra prima scelta?

"Come ho già detto, diversi club avevano mostrato un interesse concreto per Andrej prima e durante la sessione invernale di mercato. Ma nel momento in cui il Milan è entrato in scena, tutto è diventato molto chiaro. Per Andrej, per i suoi genitori e per me, il Milan è diventato immediatamente la prima e unica scelta".

Nei prossimi mesi si parlerà inevitabilmente di una possibile concorrenza tra Kostic e Camarda. Pensa che entrambi possano esprimere pienamente il proprio potenziale e ricoprire un ruolo importante nel futuro del Milan?

"Camarda è un giocatore di grande talento. Entrambi fanno parte di una generazione giovane ed entusiasmante e penso che sia positivo che possano stimolarsi a vicenda ogni giorno. Una sana competizione aiuta i giovani calciatori a migliorare. Credo sinceramente che entrambi abbiano tutte le qualità necessarie per diventare giocatori importanti per il Milan in futuro e per ricoprire un ruolo di primo piano nel calcio italiano ed europeo. Dal punto di vista del Milan, è davvero un bel “problema” da avere".