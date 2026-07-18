Calciomercato Leao e Gimenez in uscita, ma chi li prende? E il Milan non può svenderli

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Sia Rafael Leao che Santiago Gimenez sono in uscita e con i soldi delle loro cessioni il Milan punta a fare poi altri colpi in entrata. Ma per ora zero offerte

Tra i giocatori in uscita dal Milan ci sono anche Rafael Leao e Santiago Gimenez: il primo ha annunciato qualche settimana fa che ritiene finita la sua avventura in rossonero dopo sette anni, mentre il secondo non ha mai convinto del tutto da quando è arrivato a Milanello (l'anno scorso zero gol in Serie A) e per questo è sul mercato. Dalle loro cessioni, il Diavolo punta ad incassare una cifra importante che verrà poi utilizzata per fare altri acquisti.

LEAO E GIMENEZ IN USCITA, MA PER ORA NESSUNA OFFERTA

Il problema è che per ora non è ancora arrivata nessun offerta concreta nè per Leao, nè per Gimenez. Il portoghese sogna un futuro in Premier League o in Liga, ma da questi campionati è arrivato solo qualche sondaggio esplorativo come per esempio quelli di Manchester United, Tottenham e Barcellona. Nessuno di questi club però ha dato seguito a questo interesse con un'offerta concreta. Al momento sul tavolo di Leao ci sono solo due proposte, entrambe provenienti dall Turchia: una dal Galatasaray e una dal Fenerbahce. Anche per il messicano ci sono state delle squadre che hanno chiesto informazioni come Porto e Orlando City, ma nemmeno in questo caso sono arrivate proposte reali a Casa Milan. In via Aldo Rossi speravano che il Mondiale potesse portare qualche acquirente, ma entrambi non hanno lasciato il segno (soprattutto Gimenez che ha chiuso il torneo con pochi minuti in campo e zero gol).

QUANTO VALGONO LEAO E GIMENEZ? LA SITUAZIONE

I rossoneri sperano che nelle prossime settimane possa cambiare qualcosa, consapevoli comunque che non possono svenderli perchè i soldi che arriveranno dalle loro cessioni serviranno per finanziare altri colpi in entrata. Per Leao, la cui soglia minima di cessione per non fare una pluasvelenza è di circa 11 milioni di euro, il Milan punta ad incassare 60 milioni, mentre per Gimenez la situazione è un po' più complicata perchè il Diavolo non può prendere meno di 20 milioni, dunque la speranza è che arrivi una proposta da 25-30 milioni. Ad oggi però appare veramente complicato ottenere certe cifre per il portoghese e per il messicano e questo è un bel problema anche per il mercato in entrata del Diavolo.