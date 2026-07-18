Modric e la voglia di Milan: anche in vacanza si allena in attesa del rinnovo

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Luka Modric è pronto a rinnovare per almeno un altro anno il suo rapporto con il Milan, con Amorim pronto ad affidargli un ruolo importante in rosa

La scelta sul futuro di Luka Modric è attesa a breve, ma dopo il pressing di Cardinale prima e Zlatan Ibrahimovic poi, il croato sembra aver ceduto. Salvo incredibili colpi di scena, riporta questa mattina La Gazzetta dello Sport, il campione rinnoverà per un altro anno il suo legame con il Milan, anche perché di lasciare Milano con il ricordo spiacevole della mancata qualificazione in Champions League non se ne parla proprio.

IL PIANO E L'EUROPA LEAGUE

Ovviamente Luka Modric non potrà reggere gli stessi ritmi della passata stagione, dove obiettivamente è andato ben oltre ogni sorta di aspettativa considerando il fatto che stiamo comunque parlando di un calciatore, sì in forma, ma di 41 anni. Per questo motivo Ruben Amorim sarebbe pronto a ricucirgli un nuovo ruolo, sia in campo che fuori. A livello fisico sarà sicuramente sollecitato di meno, ma per le qualità che ha, potrà magari anche essere utilizzato da guida e maestro per i colleghi di reparto più giovani, come ad esempio Samuele Ricci e Ardon Jashari, al quale potrebbe - e dovrebbe - essere affidata la regia della squadra nella prossima stagione.

E l'Europa League? Nonostante fosse suo sogno giocare la Champions con il Milan, la seconda competizione per club più importante d'Europa non dovrebbe essere un problema per Modric, che anzi, dato il suo agonismo, potrebbe anche essere motivato all'idea di aggiungere un bacheca un trofeo che oggi gli manca.

MODRIC SI ALLENA ANCHE IN VACANZA

Dopo un Mondiale ad alta intensità, Luka Modric si sta ora rilassando in compagnia della sua famiglia a Punta Skala, nella Dalmazia settentrionale. Relax meritato, che però non avrebbe distolto l'attenzione del croato dall'allenamento e dalla cura del proprio fisico, fondamentale per presentarsi alla fine del mese in ritiro con il nuovo Milan di Ruben Amorim nelle migliori condizioni possibili.