Primo Piano I primi 10 giorni di Amorim a Milano: intensità, tanto pallone, il 3-4-2-1 e il patto di ferro con il gruppo

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Dal suo sbarco a Milano ad oggi sono passati dieci giorni. Ecco come Ruben Amorin sta cambiando il Milan

Dieci giorni fa, lunedì 6 luglio, Ruben Amorim è sbarcato a Milano per iniziare ufficialmente la sua avventura da nuovo allenatore del Milan. Dopo essere stato accolto a Milanello da Gerry Cardinale ed essere stato presentato alla stampa, il tecnico portoghese ha iniziato a tutti gli effetti il suo lavoro alla guida del Diavolo il lunedì successivo con il raduno e il primo allenamento. L'ex Sporting e Manchester United è qui da poco, ma fin da subito ha cercato di trasmettere al gruppo nuovi concetti e le sue idee.

I PRIMI 10 GIORNI DI AMORIM: INTENSITA' E ALLENAMENTI CON LA PALLA

La parola d'ordine in questi primi allenamenti a Milanello è intensità. Per questa prima settimana di lavoro, Amorim ha programmato solo sedute mattutine. Quindi niente doppie sedute, ma questo non vuole dire che stanno lavorando poco perchè il portoghese chiede massimo impegno e massima intensità dal primo all'ultimo minuto di ogni allenamento. Un'altra novità è che il Milan sta facendo la sua preparazione estiva quasi esclusivamente con il pallone tra i piedi. Dunque poca corsa senza palla, il fiato si fa attraverso intensi esercizi con il pallone.

I PRIMI 10 GIORNI DI AMORIM: IL 3-4-2-1 E L'IMPORTANZA DEL GRUPPO

Fin dal primo allenamento davanti ai tifosi, Amorim ha messo in campo la squadra con il 3-4-2-1 che sarà il modulo di riferimento per questa stagione. Ma oltre al lavoro tecnico e tattico, il portoghese è un allenatore che dà grande importanza al gruppo e che dà tutto sé stesso per proteggere i suoi giocatori. Nel primo discorso di presentazione, il nuovo tecnico rossonero ha voluto entrare subito in sintonia con i suoi ragazzi: "Sono veramente contento di essere qu, davvero orgoglioso. Per qualsiasi cosa possiate avere bisogno, sono qui. Sono a disposizione. Per ogni discussione con altri giocatori vi difenderò, se avrete ragione. Ok, tutto qui". Amorim sarà sempre al fianco dei suoi giocatori, ma in cambio chiede massimo impegno e massima professionalità.