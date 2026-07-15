Calciomercato Zaniolo, prosegue il braccio di ferro con l'Udinese. E il suo agente incontra il Milan: rossoneri più avanti rispetto a Juventus e Bologna

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Ancora niente accordo tra l'Udinese e Zaniolo. Il Milan ha incontrato ieri l'agente dell'attaccante che piace anche a Juventus e Bologna

In casa Udinese continua a tenere banco il caso Nicolò Zaniolo. L'aria tra le parti continua ad essere tesissima, soprattutto dopo la decisione del giocatore di non presentarsi agli allenamenti dei bianconeri. In queste ore, è previsto un incontro tra l'agente dell'attaccante, Claudio Vigorelli, e i dirigenti friulani per provare ad arrivare ad un accordo sul nuovo contratto, ma la distanza non è facile da colmare.

ZANIOLO-UDINESE: ANCORA NIENTE ACCORDO SUL NUOVO CONTRATTO

A riferirlo è sportmediaset.it che spiega a che punto è la trattativa tra Zaniolo e l'Udinese: il club bianconero è fermo a 1,5 milioni di euro netti a stagione di ingaggio, mentre l'ex Roma vorrebbe tra i 400 e i 500mila euro in più per premiare le ottime prestazioni dell'ultima stagione e il suo ruolo da protagonista all'interno della squadra. Per ora non c'è accordo tra le parti e così non è da escludere una sua cessione.

MILAN, INCONTRO CON L'AGENTE DI ZANIOLO: ROSSONERI AVANTI SU JUVE E BOLOGNA

Diversi club sono alla finestra e osservano con attenzione l'evolversi della vicenda. Tra questi c'è anche il Milan che nella serata di ieri, martedì 14 luglio, ha incontrato l'agente di Zaniolo, il quale avrebbe aggiornato la dirigenza rossonera delle condizioni per arrivare all'acquisto del suo assistito che potrebbe essere utilizzato da trequartista nel 3-4-2-1 di Ruben Amorim. I rossoneri, sempre secondo quanto riporta sportmediaset.it, sembrano al momento più avanti rispetto a Juventus e Bologna, che sono anche loro sulle tracce dell'ex Roma.