Il Barcellona non sa più come fare: chiedi 210 milioni di anticipo ai diritti TV per il mercato
MilanNews.it
Il Barcellona avrebbe chiesto un anticipo da 210 milioni di euro, proveniente dai diritti tv dei prossimi anni, per finanziare il mercato e rinforzare la rosa
Il Barcellona avrebbe chiesto un anticipo da 210 milioni di euro, proveniente dai diritti tv dei prossimi anni, per finanziare il mercato e rinforzare la rosa. Secondo quanto riportato dai colleghi di Marca, il club sta pagando i ritardi nei lavori del Camp Nou, che hanno ridotto le entrate previste.
La società conta inoltre di poter operare più liberamente grazie all'aumento dei ricavi, alle cessioni e alle riduzione degli stipendi. Una tregua, però, solo temporanea: dalla prossima estate il Barça rischia di tornare nuovamente in rosso.
Pubblicità
Dall'Estero
Le più lette
1 Garbo su Maldini in Nazionale: "Mi sembra si stia costruendo un attico lussuoso su di un edificio fatiscente"
Primo Piano
Antonio VitielloPrimo PianoIl grosso del mercato. Cardinale cambia registro, ora sarà l’unico responsabile. Due giovani interessanti
Pietro MazzaraPrimo PianoMaldini in nazionale: fine del tormentone-Milan. Calciomercato a tappe: focus esterno
Editore TC&C srl
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com