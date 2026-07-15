Il Barcellona non sa più come fare: chiedi 210 milioni di anticipo ai diritti TV per il mercato

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Il Barcellona avrebbe chiesto un anticipo da 210 milioni di euro, proveniente dai diritti tv dei prossimi anni, per finanziare il mercato e rinforzare la rosa

Il Barcellona avrebbe chiesto un anticipo da 210 milioni di euro, proveniente dai diritti tv dei prossimi anni, per finanziare il mercato e rinforzare la rosa. Secondo quanto riportato dai colleghi di Marca, il club sta pagando i ritardi nei lavori del Camp Nou, che hanno ridotto le entrate previste.

La società conta inoltre di poter operare più liberamente grazie all'aumento dei ricavi, alle cessioni e alle riduzione degli stipendi. Una tregua, però, solo temporanea: dalla prossima estate il Barça rischia di tornare nuovamente in rosso.