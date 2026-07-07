Brozovic lascia l’Al Nassr, sul mercato da parametro zero: offerto a diverse squadre
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Brozovic lascia l’Al Nassr e diventa parametro zero.
Come riporta Fabrizio Romano, l'ex centrocampista nerazzurro Marcello Brozovic ha terminato il suo contratto con l'Al Nassr e diventa dunque un parametro zero. Arrivato in Arabia nel 2023, il croato ha collezionato 83 presenze e 6 gol. Il suo entourage è adesso pronto a offrire il proprio assistito a diverse squadre. Vedremo se per il classe '92 ci saranno squadre europee interessate o se dopo l'Arabia, il numero 77 firmerà il nuovo contratto in MLS.
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