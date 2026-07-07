Senatrice paraguaiana attacca Mbappè: “Camerunense colonizzato e analfabeta”. Lui risponde: “Spregevole e indegna”

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Lo scambio social tra Celeste Amarilla, politica paraguaiana, e Mbappè.

Celeste Amarilla, senatrice paraguaiana, ha attaccato in maniera poco elegante la stella della Francia Kyliane Mbappè in seguito ai fatti accaduti durante Paraguay-Francia. La risposta dell'attaccante del Real Madrid non si è fatta attendere. Di seguito l'intera ricostruzione dei fatti.

Il primo attacco a Mbappè: "Camerunense colonizzato, che fa finta spudoratamente di essere francese, rancoroso, arricchito solo di recente, prepotente e brutto. È stato nervoso è morto di paura per tutta la partita, come tutta la suo squadra, non sono riusciti a segnare nemmeno un goal, hanno vinto per un pelo.... L'unica cosa che molti rimproveriamo ai giocatori dell'Albirroja è di non avergli dato uno schiaffo a mano aperta dopo che è finita la partita. E dire che non sono una fanatica del calcio".

Il secondo attacco a Mbappè: "Questo bruto non ha nemmeno imparato a scrivere, invece del latte materno succhiava le noci di cocco e la cosa più istruita che sentiva erano scimpanzé. Magari gli avessi mostrato il dito medio, Orlando Gill, io lo faccio in senato e non succede niente!!!"

La risposta di Mbappè: "Signora Celeste Amarilla, Lei è una donna spregevole e indegna della sua funzione. Lei non rappresenta il Paraguay, quel paese che ha trasudato passione e onore per tutto il corso della competizione. Per la sua incoscienza e il suo razzismo sfacciato, il mondo intero ha già dimenticato il percorso e lo sforzo storico compiuti dai suoi giocatori durante questa coppa del mondo, lasciando spazio a una signora incompetente che dà la peggiore immagine possibile del suo Paese. Non lascerò mai a persone come Lei la libertà di diffondere la loro odio e il loro razzismo in tutto il mondo".