Primo Piano Milan, è fatta per l'arrivo di Mario Gila! Accordo trovato con la Lazio

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Il Milan ha trovato l'accordo con la Lazio per il centrale Mario Gila: trattativa in fase di definizione

Il Milan ha chiuso la trattativa per Mario Gila: accordo trovato con la Lazio. Il club rossonero era tornato sul difensore spagnolo qualche giorno fa dopo un interesse registrato nel finale di stagione: in poco tempo da via Aldo Rossi è stata trovata l'intesa con il giocatore e poi ci si è messi al lavoro per convincere la Lazio e superare definitivamente la concorrenza di Napoli e Atalanta. In questi minuti è arrivata la fumata bianca, confermata anche da altre fonti di calciomercato.

MARIO GILA AL MILAN: ACCORDO CON LA LAZIO

Dopo aver trovato l'accordo con Gila negli scorsi giorni per un contratto di cinque anni da circa 4.5 milioni più 1 di bonus, il Milan si è messo al lavoro con la Lazio e con Claudio Lotito per cercare di arrivare all'intesa sul prezzo di trasferimento. I biancocelesti hanno rifiutato una prima offerta rossonera nella giornata di ieri. Stamattina l'agente del giocatore Alejandro Camano era in sede a Casa Milan e nel pomeriggio, in questi minuti, l'accordo è stato finalmente trovato per 30 milioni di euro, bonus inclusi. Alla Lazio premeva raggiungere questa cifra perchè deve corrispondere il 50% dell'incasso al Real Madrdi da cui, ai tempi, acquistò il calciatore.

GILA AL MILAN: I SUOI NUMERI CON LA LAZIO

Mario Gila è arrivato in Italia, alla Lazio, grazie all'ex ds rossonero Igli Tare che lo prelevò dal Real Madrid per 6 milioni di euro nell'estate 2022. Nella capitale, lato biancoceleste, ha giocato 4 stagioni: in totale ha totalizzato 120 presenze con 2 gol all'attivo, affermandosi soprattutto con Sarri come uno dei migliori difensori del campionato. Classe 2000, Gila non è andato ai Mondiali quindi se si riesce a farlo arrivare in città per visite e firme in tempi brevi potrebbe anche essere già a disposizione di Amorim per il raduno di lunedì 13 luglio. Ma questo sarà tutto da capire.