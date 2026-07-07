Primo Piano Milan, cinque acquisti e la conferma di tutti i big. Ecco i piani per Leao. Imprevisto che può costare caro…

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E’ sbarcato a Milano il nuovo allenatore Ruben Amorim. Apprezzabile che abbia preparato una frase in italiano, molto meglio rispetto a chi in passato non si è nemmeno fermato a salutare i cronisti ed è andato via a testa bassa. Le parole sono state giuste, specialmente sulla voglia di vincere. Chi è al Milan deve pensare alla vittoria. E’ normale ed è sempre stato così. Ma per vincere serve allestire una squadra forte e qui che c’è bisogno dello sforzo maggiore. L’acquisto di Gonçalo Ramos è stato importante, uno investimento notevole, ma non basta. Servono almeno altri cinque innesti per essere competitivi, e dovranno essere tutti di un certo livello.

COLPI PER IL MERCATO

Si parte da Mario Gila, difensore della Lazio con cui i rossoneri hanno già un accordo di cinque anni a cinque milioni di euro (il decreto crescita agevola i rossoneri) ma serve trovare l’intesa finale sulle cifre con Claudio Lotito, e alla fine si salirà sui 30 milioni con i bonus. Ma oltre allo spagnolo, che sarebbe comunque un buon rinforzo al posto di Tomori, il Diavolo ha bisogno di un altro colpo in difesa. Amorim ha fatto il nome di Gonçalo Inacio dello Sporting Lisbona, difensore che piace tantissimo e con cui ha vinto due volte il campionato in Portogallo. Lo vorrebbe in squadra a Milanello per condurre la difesa, infatti Inacio è molto bravo nell’impostazione della manovra.

Poi bisogna passare al centrocampo, con almeno un acquisto in mezzo al campo e un altro sulla fascia sinistra. Poi un trequartista di grande livello che si possa alternare con Pulisic e Nkunku. Nei giorni scorsi Ibrahimovic ha speso parole bellissime per Kerim Alajbegovic, mai Zlatan si è esposto in questo modo. Lo ha suggerito al Milan ma serve superare una concorrenza agguerrita e soprattutto mettere soldi. Con questi cinque innesti si potrà cominciare a ragionare, altrimenti la squadra sarà ancora una volta monca e nel corso della stagione potrà pagarne le conseguenze.

L’altra mossa importante è tentare di trattenere i big. Quindi Modric, che dovrebbe restare, ma anche Maignan, Rabiot e Pulisic. Anche da queste situazioni si capirà molto della credibilità del progetto.

MERCATO IN USCITA: CESSIONI IMPORTANTI

Concludiamo con Leao e Santi Gimenez. Il portoghese resta in uscita, i piani della società non cambiano. Si sta lavorando per trovare una sistemazione e le richieste del Milan sono attorno ai 60 milioni. Al momento non ci sono grandi proposte. Rafa vorrebbe andare in Premier League o in Spagna, ma fino ad ora sono arrivati sondaggi dal mondo arabo e dalla Turchia.

Gimenez invece è da un anno che non segna e il Mondiale ha solo peggiorato le cose. Ha confermato che l’attaccante è in crisi totale e questo non gioca a favore del Diavolo. Santi non solo ha giocato poco, non ha segnato ed è stato sempre utilizzato dalla panchina, ma si è anche fatto male alla caviglia. Gli esami hanno escluso fratture ma la distorsione di secondo grado potrebbe tenerlo fuori dalle sei alle otto settimane, non proprio il massimo per cercare squadre sul mercato. L’imprevisto proprio non ci voleva.