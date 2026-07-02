Cardinale attento ai coccodrilli Chi ha sbagliato con Liberali? Il mercato porta la firma di Max

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Il calciomercato è una brutta bestia. Stia attento Gerry Cardinale. Perché l’esito positivo del primo colpo (Gonçalo Ramos) strapagato, può indurlo a pensare che sia sufficiente aver fatto la carriera brillante in una banca d’affari e lanciato in orbita un fondo americano come RedBird per essere in grado di nuotare in quel mare occupato da troppi coccodrilli.

Lo dico anche alla luce dell’esperienza ultima vissuta nel tentativo non riuscito di convincere Liberali ad accettare la proposta- tardiva (il Como ci stava lavorando da settimane dovendo colmare il deficit dei 4 italiani da mettere in lista per la Champions)- di tornare a casa. E tra l’altro a cifre e commissioni molto più ricche di quelle pattuite dallo stesso Como. Questo epilogo deve far capire che al di là della conduzione dell’attuale sessione di calciomercato e comunque per strutturare la classe dirigente del club occorre dotarsi di professionisti che conoscano bene il settore. I due dirigenti avanzati dalle seconde linee sul fronte aperto del mercato possono essere per il momento una soluzione ponte ma non l’assetto definitivo. Anche Calvelli, come ad, dovrà presto impratichirsi di calcio, tessere amicizie e rapporti, per tornare utile alla proprietà e al club. Cardinale non deve dimenticare che anche sul piano politico il Milan ha bisogno di riposizionarsi perché ad oggi, con Scaroni in Lega, non conta praticamente niente.

Il caso Liberali è stato gestito l’anno scorso malissimo e la conseguenza è stata pagata a scoppio ritardato. Se il Milan è tornato sotto con Liberali vuol dire che Amorim si è informato sul conto del giovanotto che veniva descritto come una testa calda ma l’errore capitale è stato commesso la scorsa estate. Perché cederlo a costo zero anche se in serie B al Catanzaro con la promessa di una percentuale del 50% sulla rivendita è il segno di una gestione non proprio illuminata del mercato e delle risorse del vivaio. Chi lo ha deciso? Chi lo ha spedito via? Vorremmo avere una risposta a questi due quesiti per capire quel che ancora non torna. Si continua a dire che la presenza di Ibra è quella che ha allontanato Liberali dal tornare al Milan. Sarà così? Perché l’interessato, invece di fare battute sull’allenatore italiano, non risponde a questi quesiti?

Il mercato- A leggere i piani di mercato attuali del Milan sembra che Max Allegri sia ancora a Milanello. Gonçalo Ramos è un profilo che l’allenatore del Napoli ha sempre promosso a pieni voti nei mesi in cui discuteva con la società per preparare il mercato in vista Champions. Così come a suggerire le cessioni di Leao, Fofana e Loftus Cheek leggo ancora una volta gli stessi orientamento risalenti appunto al vecchio staff tecnico rossonero. E se i giudizi tra vecchio e nuovo combaciano probabilmente c’era del giusto in quelle analisi.