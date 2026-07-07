Cessione Leao: entra in scena Mendes. Priorità a Premier e Liga, ma occhio all'Arabia

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Per trovare una nuova sistemazione a Rafael Leao, è sceso in campo anche Jorge Mendez. Il portoghese vorrebbe restare in Europa, ma servono offerte concrete

Si parla molto del mercato in entrata del Milan che, dopo aver preso Gonçalo Ramos, ora punta a chiudere a breve anche l'arrivo di Mario Gila per rinforzare la difesa. Ma un tema centale dell'estate rossonera sarà anche quello delle cessioni, in particolare quella di Rafael Leao che dopo sette anni ha annunciato di voler lasciare il club di via Aldo Rossi.

CESSIONE LEAO: SCENDE IN CAMPO JORGE MENDES

E per risolvere un dossier così delicato è sceso in campo anche Jorge Mendes, il quale, come riporta stamattina Tuttosport, sta lavorando in prima persona alla cessione di Leao che sogna di andare a giocare o in Inghilterra o in Spagna. Negli ultimi giorni si è parlato dell'interesse di Tottenham e Barcellona per l'attaccante portoghese, ma per il momento non c'è nulla di concreto. La priorità di Rafa è di restare in Europa, se poi non dovesse arrivare nulla di gradito allora potrebbe aprire anche al trasferimento in Arabia Saudita dove Mendes gode di grande credito.

CESSIONE LEAO: RAFA VUOLE PREMIER O LIGA, MA OCCHIO ALLA PISTA ARABA

Leao ha chiuso ieri sera la sua esperienza al Mondiale e dunque ora può pensare esclusivamente al suo futuro. Il potente agente portoghese ha già iniziato a sondare il mercato per trovargli una nuova sistemazione. Una pista che potrebbe diventare molto calda è quella che porta in Arabia Saudita, anche se ad oggi il giocatore preferirebbe continuare la sua carriera calcistica in Europa. Il problema è che servono offerte concrete e che soddisfino la richiesta del Milan da 60-70 milioni di euro. Ma per il momento però non se ne vedono all'orizzonte da Premier League e Liga spagnola.