Milan-Gila, ci siamo quasi: la chiave può essere Lorenzo Calvani. Tra oggi e domani è attesa la fumata bianca

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Il Milan conta di chiudere tra oggi e domani l'arrivo di Mario Gila. L'intesa con la Lazio potrebbe essere trovata anche grazie all'inserimento nella trattativa del giovane Calvani

Dopo aver trovato nei giorni scorsi un accordo totale con il giocatore, che firmerà un quinquennale a 4,5 milioni di euro più bonus, il Milan è pronto a definire tutto anche con la Lazio per Mario Gila che sarà il primo rinforzo per la difesa di Ruben Amorim. Dovendo dare il 50% al Real Madrid, il presidente biancoceleste Claudio Lotito non intende fare sconti e non si muove dalla valutazione di 30 milioni di euro (bonus compresi).

MILAN-GILA: NELL'AFFARE ANCHE LORENZO CALVANI

A riferirlo è questa mattina Tuttosport che spiega che il Diavolo è pronto a garantirgli questa cifra includendo nell'affare il cartellino di Lorenzo Calvani, esterno sinistro classe 2008 che può diventare la chiave per spianare la trattativa Gila tra Milan e Lazio: il giovane giocatore è infatti un obiettivo di Jovan Kirovski per Milan Futuro ben prima che iniziasse l'operazione per il difensore spagnolo. Tra oggi e domani è attesa la fumata bianca tra rossoneri e biancocelesti, il che porterà il Diavolo a sfondare il muro dei cento milioni di euro investiti finora sul mercato estivo da Gerry Cardinale.

GILA HA SPINTO PER IL MILAN. E HA GIÀ PARLATO CON AMORIM

Gila resta in attesa del via libera per sbarcare a Milano, fare le visite mediche di rito e firmare il suo nuovo contratto che lo legherà al Milan per cinque anni. Lo spagnolo, non appena ha saputo del forte interesse dei rossoneri nei suoi confronti, ha messo in secondo piano qualunque altra destinazione italiana (su di lui c'erano Atalanta e soprattutto Napoli). Il difensore ha già parlato con Amorim che lo considera un rinforzo fondamentale per il suo progetto sportivo. Il centravanti (Gonçalo Ramos) e un centrale difensivo di grande affidamento (appunto Gila) erano considerate le priorità del tecnico portoghese, ma non finisce qui perchè il Milan è al lavoro per chiudere anche altri rinforzi.