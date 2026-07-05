Estate 2026, nuovi arrivi e tante cessioni: ventata di aria nuova a Milanello

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Tanti cambiamenti in quest’estate rossonera, dalla dirigenza, all’allenatore fino ad arrivare ai giocatori.

Dopo Gonçalo Ramos domani, al più tardi martedi, il Milan dovrebbe chiudere per un nuovo difensore centrale: Mario Gila, classe 2000, in arrivo dalla Lazio. Due pedine fondamentali, che sicuramente inseriranno il loro nome tra quelli degli 11 titolari. L'affare potrebbe andare in porto per una cifra pari a 25 milioni di parte fissa più bonus. 5 anni di contratto al giocatore a 4.5/5 milioni bonus inclusi. Non male come inizio, considerando che il mercato è aperto ufficialmente da una settimana. Nonostante questo però, i movimenti a Milanello saranno ancora molti e non solo in entrata.

MERCATO IN USCITA: CHI SALUTERÀ MILANELLO?

Chiaramente non ci saranno solo entrate in quest'estate, anche le uscite saranno numerose e importanti. Partiamo da Rafa Leao: come vi abbiamo anticipato sul nostro sito nelle scorse settimane, l'agente del giocatore e il Milan hanno avviato i contatti per trovare una soluzione. Nulla è scontato, ma ad oggi, la permanenza del portoghese a Milano è difficile. In difesa poi i rossoneri potrebbero salutare Fikayo Tomori, un senatore del Milan visto il suo arrivo nel 2021. Il suo ciclo al Milan potrebbe essere chiuso dopo che, nel tempo, le prestazioni sono andate sempre calando. A centrocampo è in programma una doppia cessione, come minimo. La coppia Loftus-Cheek e Fofana è in partenza e quasi sicuramente il prossimo anno non vestiranno la maglia rossonera. In avanti, oltre a Leao, c'è anche Gimenez che rimane in uscita. Oltre alle prime partite in rossonero, il messicano non è mai riuscito a imporsi e diventare trascinatore del Milan e adesso, con l'arrivo di Gonçalo Ramos, il suo addio è praticamente scontato.

ARIA NUOVA A MILANELLO: CHE SIA LA VOLTA BUONA

Ricapitolando dunque, dirigenza nuova e inedita per un club di Serie A, allenatore nuovo, gestione del mercato assolutamente nuova, con Gerry Cardinale che ha preso in mano le redini del suo Milan e rosa rinnovata. Tanti cambiamenti che i tifosi rossoneri sperano possano essere dei passi in avanti rispetto alle scorse stagioni ma che temono possano essere la fotocopia di ribaltamenti già avvenuti in passato che però non hanno portato nulla di buono. Intanto, nonostante sia prestissimo per commentare e farsi un'idea, domani Amorim arriverà per la prima volta a Milano e tra 8 giorni partirà la stagione 2026/2027 con il classico raduno a Milanello.