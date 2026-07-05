Mercato Milan: in via di definizione l'arrivo di Gila. Ecco quando si può chiudere

Mercato Milan: in via di definizione l'arrivo di Gila. Ecco quando si può chiudereMilanNews.it
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Oggi alle 13:24Calciomercato Milan
di Enrico Ferrazzi
Il Milan punta a chiudere nei prossimi giorni l'acquisto dal Lazio di Mario Gila. Amorim avrà così il suo primo rinforzo in difesa

Dopo Gonçalo Ramos, il Milan è vicino a chiudere il suo secondo colpo di mercato: come riferisce SportMediaset su Italia Uno, infatti, è in via di definizione l'acquisto dalla Lazio del difensore classe 2000 Mario Gila. La chiusura, che dovrebbe avvenire i primi giorni della settimana che inizia domani, è prevista a 25 milioni di euro di parte fissa più cinque milioni di bonus. 

Domani intanto sbarcherà a Milano Ruben Amorim che muoverà i suoi primi passi in città da nuovo allenatore rossonero. Il tecnico portoghese, che sta partecipando molto attivamente al mercato del Diavolo, è atteso a Casa Milan, mentre martedì varcherà per la prima volta i cancelli del Centro Sportivo di Milanello.