Mercato Milan, Romano smentisce tre nomi: "Ugarte, Hjulmand e Trincao non sono mai stati obiettivi del Diavolo"

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L'esperto di mercato Fabrizio Romano ha smentito alcuni nomi che sono stati accostati al Milan dopo l'arrivo in panchina di Amorim

Fabrizio Romano, in un video pubblicato sul suo canale YouTube, ha smentito alcuni nomi che sono stati accostati al Milan nelle ultime settimane: "Smarchiamo anche un po' il campo da equivoci per quanto riguarda il Milan. Dopo l'annuncio di Amorim sono iniziati a circolare i nomi di diversi giocatori che hanno lavorato con il portoghese. E' un grande classico: arriva un allenatore e il giorno dopo vengono fuori tanti nomi che sono già stati con lui. I nomi accostati al Milan erano Ugarte, Hjulmand e Trincao. In realtà questi nomi non sono mai stati caldi o concreti per il Diavolo. Il motivo è semplice: fin dalla prima riunione Amorim ha subito chiarito che le priorità erano il centravanti e il difensore. Poi viene tutto il resto.

Ramos è arrivato, è pronto l'assalto a Gila, Gonçalo Inacio rimane nei pensieri del Milan, ma posso dirvi che Trincao e Hjulmand non sono mai risultati. Così come Ugarte non è mai stato un obiettivo del Milan, anche perchè Amorim allo United non lo utilizzava mai. E poi è anche infortunato. Hjulmand è vicino all'Atletico Madrid, il Milan non ha mai lavorato su di lui. Quindi anche il suo nome va depennato per i rossoneri, così come quello di Trincao che non andrà a Milan. Ad oggi non c'è nulla di concreto, il Milan è concentrato su altre cose. E poi mi risulta che Trincao sia in trattativa con un'altra squadra. Il club rossonero è concentrato ora solo su Mario Gila e sulla trattativa da chiudere nei prossimi giorni con la Lazio".