Calciomercato Mercato Milan: piace il difensore Valdepenas, stesso agente di Gila e seguito in passato da Tare

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Un nome già noto alla dirigenza rossonera, il giovane talento del Real Madrid era nella lista di Tare insieme a Ramos e Mario Gila

L'estate del Milan e del proprio calciomercato, dopo settimane di stand-by e riflessioni su dirigenti e allenatore, è finalmente iniziata. Infatti, il club rossonero ha iniziato seriamente a muoversi sul mercato estivo. Nulla toglie che in questo momento il Diavolo è sotto la lente di ingrandimento da parte di tutti. Il mese di giugno è stato un flop totale dal punto di vista comunicativo, e solo un mercato fatto in stato di grazia potrà davvero ridare entusiasmo e quel briciolo di speranza alla squadra di Ruben Amorim, al centro del nuovo progetto Milan. Sicuramente il colpo Gonçalo Ramos e l'arrivo ormai imminente del difensore della Lazio Mario Gila, possono ridare un senso al valore della rosa dei rossoneri, ancora ricca di esuberi e situazioni da gestire nelle prossime settimane. Le idee della dirigenza rossonera però non sono finite qui: spunta nuovamente il nome del talento del Real Madrid, Victor Valdepenas.

MERCATO MILAN: SPUNTA ANCORA VALDEPENAS

Il giovane difensore del Real Madrid è sotto la stessa agenzia di procuratori di Mario Gila, ed è quindi un nome non nuovo per il Milan e la sua dirigenza. Inoltre, lo spagnolo era già sull'agenda di Igli Tare. La situazione resta aperta e con possibili sviluppi nelle prossime settimane.