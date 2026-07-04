Milan, c'è l'ok di Cardinale che vuole evitare nuovi casi Liberali: rinnovo con adeguamento per Camarda

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Gerry Cardinale ha dato il suo per blindare Francesco Camarda con un nuovo contratto fino al 2031 e uno stipendio più alto

Dopo la stagione in prestito al Lecce, Francesco Camarda è rientrato al Milan e sarà presente tra poco più di una settimana a Milanello per la ripresa degli allenamenti agli ordini del nuovo allenatore Ruben Amorim. In settimana, il suo agente Giuseppe Riso è stato in via Aldo Rossi per incontrare i dirigenti del Diavolo che gli hanno ribadito la volontà del club di rinnovare il contratto del giovane attaccante (clicca qui per leggere l'anticipazione di Milannews.it).

Secondo quanto riferisce SportMediaset, anche Gerry Cardinale ha dato il suo via libera per il prolungamento con adeguamento dell'ingaggio di Camarda che presto potrebbe firmare il nuovo contratto che scadrà il 30 giugno 2031. L'obiettivo del patron milanista è quello di evitare nuovi casi Liberali e per questo punta a blindare il giovane attaccante classe 2008 che verrà valutato con attenzione da Amorim durante l'estate.