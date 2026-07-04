Milan, Bondo andrà sicuramente via: i suoi agenti hanno avuto mandato di trovare una soluzione a titolo definitivo

vedi letture

Warren Bondo è in uscita dal Milan. I suoi agenti hanno avuto mandato di trovare una soluzione a titolo definitivo

Rientrato dal prestito alla Cremonese, Warren Bondo non è destinato a restare al Milan: come riferisce stamattina l'edizione odierna di Tuttosport, nell'incontro di pochi giorni fa nella sede rossonera di via Aldo Rossi, ai suoi agenti è stato comunicato che il loro assistito non fa parte del progetto tecnico di Ruben Amorim e dunque è sul mercato. Chi assiste il centrocampista ha avuto mandato di trovare una soluzione a titolo definitivo.

Come anticipato da Milannews.it, Bondo, che nell'ultima stagione alla Cremonese ha collezionato 28 presenze tra campionato e Coppa Italia, avrebbe già qualche interessamento in Inghilterra, dove per il momento sono arrivati dei semplici sondaggi.