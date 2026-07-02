MN - Milan, Bondo può partire: primi sondaggi dall'Inghilterra
Il futuro di Warren Bondo al Milan è tutt'altro che certo. Apprende infatti la redazione di MilanNews.it che dopo l'incontro di oggi a Casa Milan con gli agenti del centrocampista, il club rossonero considera l'ex centrocampista di Monza e Cremonese cedibile nell'ottica di uno sfoltimento della rosa.
Il colloquio è avvenuto in mattinata con Almstadt e Gardiner, figure coinvolte nelle valutazioni di mercato del Milan. La linea sembra chiara: Bondo davanti a una proposta interessante potrebbe lasciare Milanello. Il giocatore avrebbe già qualche interessamento in Inghilterra, dove per il momento sono arrivati dei semplici sondaggi. Il Milan redsta quindi in ascolto, pronto a valutare eventuali offerte per alleggerire il centrocampo e liberare spazio per i nuovi innesti.
di Antonio Vitiello
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