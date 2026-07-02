Tottenham a caccia di un attaccante esterno: proposto Leao, ma il preferito di De Zerbi è un altro

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Dopo aver presto Tonali, ora il Tottenham cerca un attaccante esterno di sinistra: il preferito è Kroupi, proposto anche Leao

Il Tottenham è scatenato sul mercato e dopo aver chiuso l'arrivo dal Newcastle di Sandro Tonali per 116 milioni di euro è ora alla ricerca di un nuovo attaccante esterno di sinistra da regalare a Roberto De Zerbi. In cima alla lista del tecnico italiano, che vorrebbe che tutti gli acquisti più importanti siano definiti per il precampionato, c'è Eli Junior Kroupi, calciatore francese classe 2006 del Bournemouth che chiede oltre 80 milioni di sterline per lasciarlo partire. Attenzione poi anche alla concorrenza di Arsenal PSG che hanno messo anche loro gli occhi sul giovane attaccante.

Lo riferisce il tabloid britannico The Independent che aggiunge poi che al Tottenham sarebbe stato proposto anche Rafael Leao che nelle scorse settimane ha manifestato più volte l'intenzione di lasciare il Milan dopo sette anni. Il suo obiettivo sarebbe quello di provare una nuova esperienza in altri campionati come quello inglese o spagnolo. Un'altra alternativa per gli Spurs è Savinho del Manchester City.