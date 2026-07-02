Atletico Madrid, accordo con Hjulmand. Ora al via la trattativa con lo Sporting Lisbona

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Morten Hjulmand ha trovato un accordo con l'Atletico Madrid che ora dovrà trattare con lo Sporting Lisbona. Il danese era stato accostato anche al Milan

Dopo essere stato accostato anche al Milan nella scorse settimane dopo l'arrivo sulla panchina rossonera del suo ex allenatore Ruben Amorim, Morten Hjulmand, centrocampista dello Sporting Lisbona, è vicino all'Atletico Madrid con cui ha già trovato un accordo sul contratto. A questo punto possono prendere il via le trattativa tra i due club per provare a raggiungere anche loro un'intesa e definire il trasferimento del giocatore danese alla corte di Diego Simeone. Lo riporta Matteo Moretto su X.