Atletico Madrid, accordo con Hjulmand. Ora al via la trattativa con lo Sporting Lisbona
Dopo essere stato accostato anche al Milan nella scorse settimane dopo l'arrivo sulla panchina rossonera del suo ex allenatore Ruben Amorim, Morten Hjulmand, centrocampista dello Sporting Lisbona, è vicino all'Atletico Madrid con cui ha già trovato un accordo sul contratto. A questo punto possono prendere il via le trattativa tra i due club per provare a raggiungere anche loro un'intesa e definire il trasferimento del giocatore danese alla corte di Diego Simeone. Lo riporta Matteo Moretto su X.
Hubo una reunión entre el Atlético y los agentes de Morten Hjulmand, y las partes han llegado a un acuerdo sobre las condiciones personales.— Matteo Moretto (@MatteMoretto) July 1, 2026
Tal y como hemos venido informando en los últimos días en @marca, el centrocampista danés está cobrando cada vez más importancia en los… https://t.co/4MSJ2G0qiF
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