Pellegatti: “Quando segnerà Ramos alzerò la sciarpa non il bilancio. Mi dicono di un mercato scoppiettante”

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Pellegatti commenta l’arrivo di Goncalo Ramos in rossonero e il suo costo di 74 milioni di euro più bonus.

Intervenuto a Tutti Convocati, su Radio 24, il collega Carlo Pellegatti ha commentato l'arrivo di Goncalo Ramos al Milan per 74 milioni di euro più bonus. Queste le sue parole.

"La verità è che il Milan ha preso un giocatore, quando segnerà io alzerò la sciarpa e non tirerò fuori il bilancio dicendo che siamo più poveri. Queste sono state le scelte, abbiamo sempre detto che il Milan curava lo scudetto del bilancio, con questo acquisto non vince lo scudetto del bilancio, a meno che ci porti a vendere 10 giocatori, questo è imprevedibile. Mi dicono che ci sarà un mercato piuttosto scoppiettante perché non dovesse venire Van Dijk l'altro che piace è Goncalo Iniacio che costa 30/40 milioni. Il mercato è molto centrico Amorim"