Pellegatti su Van Dijk: “Ecco qual è l’ostacolo più grande. La partita è ancora aperta”

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Carlo Pellegatti commenta le voci riguardanti un apprezzamento del Milan verso Virgil Van Dijk.

Nel suo canale YouTube, Carlo Pellegatti ha parlato della clamorosa indiscrezione di mercato lanciata dal collega Luca Bianchin riguardo un tentativo del Milan per portare Virgil Van Dijk in rossonero. Queste le sue parole.

"L'ostacolo è il Liverpool non tanto per i 30-40 milioni che prenderebbe il Liverpool ma più che altro perché in questo momento hanno perso troppi giocatori carismatici. Abbiamo parlato di Robertson, di Salah, di konaté che magari non è carismatico come Van Dijk, ma è il compagno di reparto. In questo momento non hanno difensori, è rimasto solo Van Dijk, quindi è proprio un ostacolo tecnico e non è un ostacolo, secondo me, da poco, però siamo al primo di luglio. Il Liverpool avrebbe tutto il tempo per eventualmente trovare non sul piano del carisma, ma sul piano della quantità, un paio di buoni difensori centrali. La partita è ancora aperta".