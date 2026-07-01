Da Stones a Lisandro Martinez: le alternative a Inacio per la difesa del Milan

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Prosegue il lavoro del Milan sul mercato, con la società impegnata in una programmazione che va ben oltre la ricerca di nuovi acquisti. L'attenzione della dirigenza è rivolta anche alla costruzione di una rosa equilibrata, competitiva e capace di offrire qualità e alternative in ogni reparto della squadra. L'arrivo di Gonçalo Ramos non è l'unico tema sul tavolo.

Vengono infatti analizzate anche le possibili cessioni, i rinnovi di contratto e la crescita dei giovani più promettenti, aspetti destinati a incidere in modo importante sulle decisioni delle prossime settimane. Ogni scelta sarà effettuata con l'obiettivo di consegnare all'allenatore un gruppo completo, affidabile e pronto a sostenere tutti gli impegni della nuova stagione.

Nel frattempo il club continua a seguire con grande attenzione l'evoluzione del mercato, mantenendo costanti i contatti con diverse società e valutando eventuali occasioni che potrebbero emergere prima della definizione definitiva dell'organico. Come riporta il Corriere dello Sport, Ruben Amorim vorrebbe Goncalo Inacio per la difesa. Le alternative si trovano in Premier League. Il primo è l’inglese John Stones, da oggi libero dal contratto con il Manchester City. Oppure Lisandro Martinez del Manchester United, anche lui ha lavorato in passato con Amorim, nell’avventura con i Red Devils. Tra i vari difensori proposti al Milan nelle ultime ore c’è anche Tiago Gabriel del Lecce, reduce da una stagione buona in Puglia.