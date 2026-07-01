Moretto: "Anche il Como ha fatto un sondaggio per Gonçalo Inacio. Il Milan è al corrente di tutti i costi"

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Il Milan potrebbe trovare la concorrenza del Como per Gonçalo Inacio, difensore portoghese dello Sporting Lisbona attualmente impegnato al Mondiale

Milan e Como potrebbero darsi battaglia non solo per Mattia Liberali, racconta Matteo Moretto in un video sul canale YouTube di Fabrizio Romano. Il club di Fabregas, che l'anno prossimo farà la Champions League, ha chiesto informazioni su Gonçalo Inacio, difensore centrale obiettivo anche del Milan.

“Gonçalo Inacio è sicuramente uno dei primissimi nomi che il Milan segue per rinforzare la difesa, è un’operazione comunque onerosa dal punto di vista economico. Lo Sporting lo valuta più di 40 milioni di euro, il Milan è al corrente di tutti i costi e di tutte le difficoltà. C’è un’altra squadra italiana su Gonçalo Inacio che nelle ultime ore ha chiesto informazioni: è il Como, che sta cercando un centrale di livello e ha fatto un sondaggio. Un leggero sondaggio per Gonçalo Inacio, poi vedremo come si svilupperà il tema”.