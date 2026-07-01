Milan, si lavora sulla difesa: Amorim vuole Gonçalo Inacio. Le ultime

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Oggi alle 12:36 Calciomercato Milan di di Fonti preferite

Il prezzo è molto alto, tra i 40-45 milioni di euro, ci sono margini di poterci riuscire perché il giocatore sarebbe interessato al passaggio in rossonero