Milan, si lavora sulla difesa: Amorim vuole Gonçalo Inacio. Le ultime
Il lavoro del Milan sul mercato prosegue con continuità, confermando la volontà del club di programmare con attenzione ogni dettaglio della prossima stagione. L'acquisto di Gonçalo Ramos si inserisce all'interno di un progetto più ampio, che punta alla costruzione di una rosa equilibrata, completa e in grado di offrire qualità e alternative affidabili in tutti i reparti.
Allo stesso tempo la dirigenza sta valutando le possibili cessioni, i rinnovi contrattuali e il percorso di crescita dei giovani che potrebbero ritagliarsi uno spazio importante nella squadra. Le decisioni che saranno prese nelle prossime settimane avranno un peso significativo sulla definizione dell'organico definitivo. L'obiettivo resta quello di fornire all'allenatore una squadra competitiva, pronta a sostenere ogni impegno della stagione.
Nel frattempo il Milan continua a mantenere vivi i rapporti con diverse società, osservando attentamente il mercato e valutando ogni opportunità che potrebbe presentarsi prima della chiusura ufficiale della sessione. Come riporta il Corriere dello Sport, uno dei giocatori che Ruben Amorim vorrebbe a tutti i costi in rossonero è Gonçalo Inacio dello Sporting Lisbona.
Il prezzo è molto alto, tra i 40-45 milioni di euro, ma ci sono margini di poterci riuscire perché il giocatore sarebbe interessato al passaggio in rossonero. La chiamata di Amorim c’è già stata, ora però bisogna lavorare all’intesa economica con la società portoghese.
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