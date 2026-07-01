Palla alla difesa: il Milan sogna van Dijk, Inacio la pista più realista

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Il Milan lavora adesso sul difensore: da un lato si sogna il colpo van Dijk, dall'altro la pista più realista rimane Gonçalo Inacio

Nella giornata di ieri il Milan ha ufficializzato l'arrivo di Gonçalo Ramos: il nuovo centravanti rossonero, ex PSG, ha firmato un contratto di cinque anni fino al 2031. Per Cardinale e Amorim il numero 9 era l'assoluta priorità della sessione estiva: aver chiuso la trattativa in così poco è sicuramente un vantaggio. Ora la checklist rossonera prevede l'affondo su un difensore centrale, l'altro grande colpo di cui necessita il Milan. Da un lato si sogna a occhi aperti con Virgli van Dijk, dall'altro si insegue una pista più realista che porta a Gonçalo Inacio.

MILAN, SOGNO VAN DIJK

Questa mattina la Gazzetta dello Sport riporta quello che per il Milan nasce come un sogno. Secondo quanto è emerso ieri, già in primavera Zlatan Ibrahimovic aveva fatto presente alla proprietà di gradire l'arrivo di un giocatore come Virgil van Dijk. Capitano del Liverpool e dell'Olanda, di cui è un assoluto leader, non sarebbe un colpo totalmente proibito. I Reds vivono un cambio generazionale e van Dijk andrebbe in scadenza la prossima stagione. Si tratterebbe in primis di saggiarne la volontà, elemento cruciale. In secondo luogo bisognerebbe trovare l'intesa sull'ingaggio, obiettivamente molto oneroso. L'idea sarebbe quella di inserire nello spogliatoio rossonero una massiccia dose di carisma e mentalità vincente.

MILAN, INACIO LA PISTA REALISTA

Se Virgil van Dijk è un sogno a occhi parti, il nome di Gonçalo Inacio rappresenta la pista più realista per la difesa, anche se pure in questo caso non sarebbe una trattativa semplice. Il colpo avrebbe uno spirito totalmente diverso: 25 anni e di prospettiva, anche se ha già dimostrato di avere caratteristiche importanti. È stato uno dei pupilli di Ruben Amorim allo Sporting Club di Lisbona. Ovviamente servirebbe uno sforzo economico per acquistarlo, circa 30-40 milioni di euro. Attualmente anche Inacio, come Ramos, si trova con il Portogallo in Nord America per il Mondiale. A differenza dell'attaccante non è gestito da Mendes ma dallo stesso procuratore di Amorim. Un altro indizio?