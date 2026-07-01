Calciomercato Il Liverpool cerca l'erede di Salah, anche Pulisic nella lista dei candidati

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Il Liverpool deve sostituire Momo Salah, da oggi libero a zero: nella shortlist degli inglesi ci sarebbe anche Christian Pulisic

Dopo nove stagioni splendide, da oggi Momo Salah non è più un giocatore del Liverpool. Impegnato con il suo Egitto al Mondiale in Nord America, il fuoriclasse passato anche da Fiorentina e Roma dovrà decidere il suo futuro al termine della rassegna iridata. Dall'altra parte anche il club inglese, orfano di un o dei giocatori più influenti e forti che si siano mai visti ad Anfield Road, è al lavoro per trovare un sostituto adeguato e ha stilato una lista di calciatori che potrebbero interessare.

ANCHE PULISIC NELLA LISTA DEL LIVERPOOL PER IL DOPO SALAH

Secondo quanto riferisce il portale TEAMtalk, il Liverpool ha approntato una lista di sei giocatori su cui potenzialmente puntare per sostituire Salah. Il nome più forte e invitante è sicuramente quello di Bradley Barcola del PSG. A ruota lo segue Christian Pulisic del Milan: l'americano va in scadenza nel 2027 ma il Milan può esercitare l'opzione di rinnovo fino al 2028, anche se al momento ancora non è arrivato nessun rinnovo. Gli altri quattro giocatori sono di un rango inferiore e anche di minore esperienza: si tratta di Yankuba Minteh del Brighton, di Bazoumana Touré dell'Hoffenheim, di Said El Mala del Colonia e di Matias Fernandez-Pardo del Lille.