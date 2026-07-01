Calciomercato MN - Liberali, terminato l'incontro col Milan e Cardinale. Nel pomeriggio colloquio con il Como

vedi letture

Questa mattina c'è stato un importante incontro tra il Milan e Liberali. Nel pomeriggio il giocatore avrà un colloquio anche col Como e si deciderà

È finito da pochi minuti l'incontro tra Milan e Mattia Liberali. Alla presenza di Gerry Cardinale il calciatore e il suo entourage, apprende la redazione di MilanNews.it, hanno ascoltato la proposta del club rossonero: buone sensazioni, ma nessun passo decisivo o finale. Nel pomeriggio infatti ci sarà un incontro anche con il Como, che nei giorni scorsi ha lavorato molto per arrivare al classe 2007: dopo il colloquio con il club di Fabregas, che come Amorim apprezza molto Liberali, il quadro sarà decisamente più chiaro.

LIBERALI-MILAN, COS'È SUCCESSO FINORA

Quella di Liberali, Milan e Como è una storia abbastanza lunga, che comincia circa un anno fa. Il classe 2007, una vita nel settore giovanile rossonero, al termine della passata stagione decide di non rinnovare il contratto con il Milan e chiede la cessione, dopo un'annata difficile e confusa in cui diversi calciatori giovani, vedi anche Camarda, non hanno avuto spazio in Prima Squadra. Liberali passa al Catanzaro, in Serie B, a titolo gratuito e con una percentuale del 50% sulla futura rivendita. In Calabria il trequartista, sotto la buona guida di Aquilani, disputa una bella stagione e attira l'interesse di diversi club, tra cui Sassuolo e il Como di Cesc Fabregas. La clausola è favorevole: sei milioni di euro, di cui tre andrebbero al Milan. Fino a qualche giorno fa sembrava che fosse tutto in discea per il passaggio al Como, ma poi è intervenuto con forza il Milan. Prima con Ruben Amorim, con l'allenatore rossonero che ha chiamato quasi allo sfinimento il giocatore per convincerlo a tornare in rossonero: lo vedrebbe alla perfezione nel ruolo di uno dei due trequartisti dietro la punta. Il giocatore è ovviamente stuzzicato dalla possibilità di lavorare con l'allenatore portoghese, ma anche Fabregas ha avuto un forte ascendente sul ragazzo.

Ieri Liberali ed entourage si aspettavano un contatto diretto con il Milan, che è arrivato questa mattina: ha partecipato all'incontro direttamente Gerry Cardinale, sceso in campo come con Gonçalo Ramos per provare ad accontentare il suo allenatore e appianare le divergenze nate l'anno scorso e che hanno portato poi alla cessione. Nel pomeriggio ci sarà un incontro con il Como - il club lariano in questi giorni ha comunque spinto tanto e ha lusingato il calciatore - e poi, probabilmente, verrà presa una decisione. Ritorno a casa oppure Champions League con Fabregas? La scelta di Liberali arriverà a breve.

di Pietro Mazzara ed Antonio Vitiello.