Calciomercato
Bianchin: "Ibra e l'idea van Dijk. È molto complesso ma per il Milan è un sogno"
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Secondo Luca Bianchin il colpo a cui sta pensando il Milan per la difesa avrebbe del clamoroso: si tratta di Virgil van Dijk del Liverpool
Dopo l'attaccante - oggi è stato ufficializzato l'arrivo di Gonçalo Ramos - il Milan è pronto a rinforzare la rosa a disposizione di Ruben Amorim con un nuovo difensore centrale. Il nome fatto da Luca Bianchin, giornalista de La Gazzetta dello Sport, è abbastanza clamoroso. Si tratta di Virgil van Dijk, capitano del Liverpool e dell'Olanda:
"Zlatan Ibrahimovic in primavera ha detto in società di avere un obiettivo per la difesa: Virgil van Dijk. L'idea è arrivata a Gerry Cardinale, è ovviamente molto complesso ma per il Milan è un sogno. Gonçalo Inacio più semplice: è nella lista. Sulla Gazzetta di domani".
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