Fabrizio Romano: "Liberali, manca l'accordo con gli agenti. Il Como non aspetterà a lungo e non vuole aste"

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Il Como vede il traguardo per arrivare a Liberali ma non c'è ancora l'ok definitivo degli agenti: le ultime di Fabrizio Romano

Intrigo Liberali. Il Como si sente in vantaggio mentre il Milan spinge, con i lariani che per chiudere devono trovare l'accordo con l'agente sul tema commissioni. Ne parla Fabrizio Romano nel consueto video su YouTube:

COMO-LIBERALI, FABRIZIO ROMANO SPIEGA LA SITUAZIONE

“Il Como sta arrivando al traguardo anche per Mattia Liberali. Il Como ha un accordo di massima con il giocatore: dal punto di vista del contratto e dello stipendio è ok. Liberali è pronto ad andare. Adesso il Como deve chiudere con gli agenti del giocatore, quindi commissione e tutto il resto. Si sta lavorando per questi dettagli prima di dire fatta al Como. Ma l’accordo con lo stipendio c’è: il Como ha fretta e vuole chiudere in questa settimana”.

Il giornalista italiano poi fornisce un ulteriore aggiornamento: "Il Como ha fretta di chiudere e vuole pagare la clausola, ma non ancora l’ok degli agenti; gli stessi di Marco Palestra. Il Como è pronto a versare i 6 milioni ma non aspetterà gli agenti troppo a lungo, non si vuole partecipare ad aste o inserimenti last minute".