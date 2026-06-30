Calciomercato UFFICIALE: Gonçalo Ramos è un nuovo giocatore del Milan. Contratto fino al 2031

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L'arrivo di Gonçalo Ramos al Milan è ufficiale: l'attaccante portoghese ha firmato un contratto di cinque anni con il club rossonero

L'acquisto di Gonçalo Ramos da parte del Milan è ora ufficiale! Al secondo giorno di calciomercato, il club rossonero ha reso noto quello che si sapeva oramai da diversi giorni: l'attaccante portoghese in arrivo del PSG sarà il nuovo numero 9 del Diavolo.

MILAN, UFFICIALE L'ARRIVO DI RAMOS

Il comunicato ufficiale con cui il Milan ha reso ufficiale l'acquisto di Gonçalo Ramos: "AC Milan comunica di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Gonçalo Matias Ramos dal Paris Saint-Germain FC. L'attaccante portoghese ha sottoscritto un contratto con il Club rossonero fino al 30 giugno 2031.

Nato a Olhão il 20 giugno 2001, Gonçalo Ramos cresce nei settori giovanili di Olhanense e Benfica, dove completa il proprio percorso di crescita fino all'esordio tra i professionisti nel 2019. Con il Club di Lisbona supera le 100 presenze ufficiali e realizza 41 reti, affermandosi come uno dei talenti più promettenti del panorama portoghese e contribuendo in maniera decisiva alla vittoria della Primeira Liga nella stagione 2022/23.

Nell'estate del 2023 si trasferisce al Paris Saint-Germain, Club con cui si conferma ai massimi livelli del calcio europeo, arricchendo il proprio palmarès con tre Campionati francesi, due Coppe di Francia, tre Supercoppe di Francia, due UEFA Champions League, una Supercoppa UEFA e una Coppa Intercontinentale FIFA, segnando 45 gol in 131 presenze.

Nel novembre 2022 debutta con la Nazionale maggiore del Portogallo. Con la selezione lusitana prende parte a due edizioni della Coppa del Mondo FIFA e conquista la UEFA Nations League 2024/25.

AC Milan rivolge a Gonçalo un caloroso benvenuto e gli augura le migliori soddisfazioni personali e di squadra con la maglia rossonera".